https://static.news.ru/photo/995f2812-e786-11e9-95fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев на 27-й минуте встречи отличился Игорь Коновалов, на 32-й — Зурико Давиташвили. Гости ответили одним забитым мячом: на 54-й минуте матча гол забил Георгий Мелкадзе.

По итогам 12-ти матчей «Рубин» набрал 14 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» остался на последнем месте, имея в активе восемь очков.

В других матчах 12-го тура «Уфа» уступила грозненскому «Ахмату» с минимальным счётом, а «Оренбург» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:0, писал News.ru.