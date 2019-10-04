Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:0 в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов получил красную карточку и был удалён на 42-й минуте встречи.
Счёт в матче на 61-й минуте открыл полузащитник «Оренбурга» Артём Кулишев, сербский защитник Урош Радакович удвоил преимущество хозяев на 88-й минуте.
Таким образом, «Динамо» проиграло третий матч подряд и опустилось на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Оренбург» занимает девятое место, имея в активе 14 очков.
Ранее «Уфа» уступила грозненскому «Ахмату» в домашнем матче 12-го тура РПЛ со счётом 1:0, писал News.ru.
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