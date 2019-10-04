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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подтвердил недовольство работой главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я...