https://static.news.ru/photo/3840eb5e-e75b-11e9-be46-fa163e074e61_660.jpg ФК «Ахмат» Фото: akhmatgrozny/vk.com

Футбольный клуб «Уфа» уступил грозненскому «Ахмату» в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0.

Единственный мяч на девятой минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель.

Этот матч стал первым для нового главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который возглавил клуб 30 сентября. Он сменил Рашида Рахимова, который объявил об отставке с поста главного тренера после поражения «Ахмата» в матче 11-го тура РПЛ с «Сочи» (0:2).

На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. «Ахмат» располагается на 11-й строчке, набрав 12 очков.

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