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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер включил в список трансферных целей команды форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Сульшер подтвердил, что рассчитывает на переход Соболева в стан МЮ в январе. «Крылья» просят за своего игрока не менее 15 миллионов фунтов. Форвардом также интересуется турецкий «Галатасарай», сообщает The Sun .

«Манчестер Юнайтед» ищет нападающего на замену отпущенному в миланский «Интер» Ромелу Лукаку. Клуб также рассматривает кандидатуры Каллума Уилсона, Муссы Дембеле и Марио Манджукича.

Александр Соболев забил уже восемь мячей за самарский клуб в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги и занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров, уступая Эльдору Шомуродову из «Ростова».

Как ранее писал News.ru, доходы «Манчестер Юнайтед» составили 627,1 млн фунтов в сезоне 2018/2019, что является рекордом для английского клуба.