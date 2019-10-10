Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что хотел бы видеть клуб «Нижний Новгород» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
С большим удовольствием хотел бы наблюдать за ФК «Нижний Новгород» в РПЛ, но попасть туда можно лишь заняв первое, второе место в Футбольной национальной лиге или попав в зону стыковых матчей. В ближайшее время по спортивному принципу со стороны РФС ФК «Нижний Новгород» сможет получить поддержку, — сказал Дюков журналистам на форуме «Россия — спортивная держава».
Глава союза добавил, что клуб отлично подготовлен по инфраструктуре, а жители города очень любят футбол.
Также Дюков отметил работу региона по развитию футбола.
Работают детско-юношеские школы, многое уже сделано. Уровень качества работы уже на высоком уровне, — сказал он.
10 октября Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Нижегородской области в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» подписали соглашение о развитии футбола в регионе, писал News.ru.
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