https://static.news.ru/photo/a86a30f8-eb33-11e9-bd8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что хотел бы видеть клуб «Нижний Новгород» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С большим удовольствием хотел бы наблюдать за ФК «Нижний Новгород» в РПЛ, но попасть туда можно лишь заняв первое, второе место в Футбольной национальной лиге или попав в зону стыковых матчей. В ближайшее время по спортивному принципу со стороны РФС ФК «Нижний Новгород» сможет получить поддержку, — сказал Дюков журналистам на форуме «Россия — спортивная держава».

Глава союза добавил, что клуб отлично подготовлен по инфраструктуре, а жители города очень любят футбол.

Также Дюков отметил работу региона по развитию футбола.

Работают детско-юношеские школы, многое уже сделано. Уровень качества работы уже на высоком уровне, — сказал он.

10 октября Министерство спорта России, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Нижегородской области в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» подписали соглашение о развитии футбола в регионе, писал News.ru.