Двух лидеров фанатов «Спартака» задержали перед матчем в Москве

https://static.news.ru/photo/85821dd8-b876-11ea-8a85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед матчем между московским «Спартаком» и «Уфой» 27 мая в Москве задержали двух лидеров фанатского движения «красно-белых». Об этом в социальных сетях сообщили члены фан-движения «народной» команды.

Отмечается, что полицейские задержали Михаила по прозвищу Департант и Амира Хуслютдинова по прозвищу Профессор. Как утверждают члены фанатского сообщества, «красно-белых» лидеров задержали за выражение гражданской позиции.

Перед матчем «Спартак» — «Уфа», который пройдёт сегодня, сотрудники полиции проводят задержания лидеров фанатов «Спартака». В настоящий момент задержаны Миша Департант и Амир Профессор за их гражданскую позицию. Фанат — не преступник! — сообщает страница «Фанатик» в Twitter.

Источник в правоохранительных органах в разговоре с журналистами сообщил, что Департант и Профессор активно выступали против задержаний фанатов «красно-белых» по делу о хулиганстве после перекрытия подъездной дороги к стадиону «Открытие Арена», передаёт ТАСС.

Матч «Спартак» — «Уфа» начнётся в 16:30 мск.

Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли фаеры и перекрыли дорогу. Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала ещё около 20 фанатов «Спартака». Всего по данному делу проходят порядка 60 человек.

Также сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому заместителю министра внутренних дел генерал-полковнику Александру Горовому с просьбой пересмотреть дело фанатов команды из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов написал письмо на имя начальника ГУ МВД Олега Баранова с просьбой прекратить уголовное преследование фанатов московского футбольного клуба «Спартак» из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.