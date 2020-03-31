https://static.news.ru/photo/692a3a6e-73eb-11ea-b10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольные матчи Российской премьер-лиги едва ли смогут возобновиться раньше лета из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил депутат Государственной думы Игорь Лебедев.

Парламентарий подчеркнул, что пандемия коронавируса развивается катастрофическими темпами. По словам Лебедева, в сложившихся условиях на первом месте должны стоять вопросы сохранения жизни и здоровья как игроков, так и болельщиков.

В данном случае не стоит делать прогнозов или тешить себя надеждами, что футбол вернётся завтра. Думаю, раньше лета мы реально не увидим окончания сезона ни в РПЛ, ни в других европейских лигах, — цитирует депутата «Спорт-экспресс».

Как ранее писал NEWS.ru, комментатор и инсайдер раскрыл возможную дату возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Нобель Арустамян написал в своём Тelegram-канале.

Он пояснил, что делать сейчас какие-либо предположения слишком рано, так как ситуация с распространением коронавируса меняется каждый день. При этом, по словам Арустамяна, есть версия, что чемпионат возобновится 30 мая.