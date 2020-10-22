ЦСКА сыграл вничью в выездном матче Лиги Европы против «Вольфсберга»

https://static.news.ru/photo/5bd5aa22-14b0-11eb-aaa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/instagram.com

Московский футбольный клуб ЦСКА с ничьей начал выступления в групповом турнире Лиги Европы. Его гостевой матч против австрийского «Вольфсберга» закончился со счётом 1:1.

«Армейцы» быстро повели в счёте — уже на 5-й минуте первым голом в составе команды отметился Адольфо Гайч. Хозяева поля отыгрались перед самым перерывом. На 42-й минуте оказался точным удар Михаэля Линдля с пенальти.

В параллельном матче группы К также вничью завершили свой поединок загребское «Динамо» и «Фейеноорд» (0:0). В следующий игровой день, 29 октября, ЦСКА примет «Динамо», а «Вольфсберг» отправится в Нидерланды к «Фейеноорду».

Из других команд с постсоветского пространства 22 октября в Лиге Европы играли «Карабах» и луганская «Заря».

Азербайджанский клуб уступил на выезде израильскому «Маккаби» из Тель-Авива. Решивший исход поединка гол на 10-й минуте забил форвард хозяев Йонатан Коэн. В другом матче группы I испанский «Вильярреал» победил турецкий «Сивасспор» — 5:3. Именно испанцев 29 октября «Карабах» примет дома во втором туре.

Украинская «Заря» также играла на выезде и также уступила. Английский «Лестер» устроил разгром луганского клуба — 3:0. Голы забили Джеймс Мэддисон (29-я минута), Харви Барнс (45-я) и Келечи Ихеаначо (67-я). В другом матче группы G португальская «Брага» дома выиграла у греческого АЕКа — 3:0. «Заря» во втором туре 29 октября принимает дома «Брагу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешёл в итальянскую «Аталанту» в текущем сезоне, дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда». 25-летний хавбек вышел на поле на 80-й минуте в максимально комфортной ситуации — «Аталанта» уже вела 3:0 и испортить ситуацию было совсем невозможно. Но Миранчук сумел её только улучшить, забив на 89-й минуте. Как восприняли его гол в Италии и России, рассказывается в материале NEWS.ru.