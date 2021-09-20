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ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби с минимальным счётом

21:25, 20 сентября 2021
ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби с минимальным счётом Фото: vk.com/fcsm_official
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Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. Матч прошёл на «ВЭБ Арене».

Счёт во встрече был открыт на 81-й минуте. Автором гола стал Антон Заболотный. После того как Кристиан Бистрович пробил с линии штрафной, мяч от Максимилиано Кофрие отскочил к Заболотному. Футболист подстроился и в касание пробил в нижний угол ворот. На 90-й минуте автор единственного гола во встрече был удалён, так как получил вторую жёлтую карточку за игру. 

После восьмого тура ЦСКА располагается на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 13 очками в запасе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил дубль в матче против «Рубина». Игра проходит в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 

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