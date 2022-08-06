ЦСКА опередил «Спартак» в турнирной таблице, несмотря на равенство очков ЦСКА обыграл «Факел» Воронеж 4:1

Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА в четвертом туре Российской премьер-лиги обыграл воронежский «Факел» со счетом 4:1. Воронежская команда повела в первом тайме, гол с пенальти забил Гонгадзе. ЦСКА все свои голы забил во второй половине, отличились — Кучаев, Медина с пенальти, Чалов и Карраскаль.

Армейцы набрали 10 очко и сравнялись по всем показателям со «Спартаком», который в этому туре ранее обыграл Урал 2:0. Однако, согласно регламенту Премьер-Лиги, в подобной ситуации более высокое место в таблице занимает команда, которая успешнее выступила в прошлом сезоне, передает портал Sports.ru. В сезоне-2021/22 ЦСКА занял 5-е место, а «Спартак» — 10-е.

Московский «Спартак» 6 августа обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2:0 в матче четвертого тура РПЛ. Это уже третья победа команды в чемпионате подряд впервые с весны 2021 года. В предыдущих турах красно-белые выиграли у «Краснодара» (4:1) и «Оренбурга» (4:1).