«Спартак» выиграл три раза подряд в РПЛ впервые с весны 2021 года

Московский «Спартак» обыграл «Урал» Екатеринбург (2:0) в матче 4-го тура РПЛ. Это уже третья победа команды в чемпионате подряд впервые с весны 2021 года.

В предыдущих турах красно-белые выиграли у «Краснодара» (4:1) и «Оренбурга» (4:1).

Ранее появилась информации возможном уходе Леонида Федуна с поста президента клуба. По данным портала, управляющим командой может быть назначен вице-президент и владелец акций ЛУКОЙЛа Александр Матыцин. В настоящий момент идет юридическая процедура по передаче акций клуба.

Также о возможном уходе Федуна сообщал Telegram-канал Baza. Новым возможным президентом «Спартака» издание называло бывшего главу Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.