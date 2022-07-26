Леонид Федун покинет пост председателя совета директоров «Спартака»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец «Спартака» Леонид Федун

Владелец «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров клуба, передает Telegram-канал «Спартак КБ ТЕЛЕГА». Управлять командой будет вице-президент и владелец акций «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцин.

По данным источника, сейчас идет юридическая процедура по передаче акций клуба. Отмечается, что в связи с изменениями на руководящих постах, «Спартак» испытывает проблемы с трансферами. Федун престал выделять деньги на эти цели.

В конце июня этого года Федун покинул пост вице-президента «Лукойла», который занимал более 25 лет, в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Ранее компания «Евраз», совладельцем которой является Роман Абрамович, сообщила, что не рассматривает вариант покупки московского «Спартака».