https://static.news.ru/photo/2d5bbbd2-71bd-11ea-b2a8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Червиченко Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) вывезти все команды в Сочи, чтобы доиграть там сезон.

Можно было бы сыграть без зрителей: собрать всех на юге и доиграть там чемпионат. Проверить всех игроков на коронавирус, удостовериться, что нет больных. Потом собрать их в безопасном месте — вывезти в Сочи, например, — цитирует Червиченко РИА Новости.

Он отметил, что команды можно поселить в санатории и проводить по 2-3 матча в день на стадионе «Фишт».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.