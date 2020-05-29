Червиченко объяснил, почему «Спартак» расстался с Андре Шюррле

https://static.news.ru/photo/9f7dd55a-a1a2-11ea-bcd8-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко объяснил, почему «красно-белые» не стали выкупать немецкого игрока Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

Шюррле не смог себя до конца раскрыть из-за возраста. Хотя, честно говоря, пока он был на поле, было видно, что это человек, который заслуженно имеет все титулы, которые есть в его арсенале. Он грамотный и техничный игрок, который резко отличался от коллег, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, если бы нападающий был моложе на три-пять лет, он сумел бы стать номером один в столичной команде. Помимо этого он отметил, что у многих футболистов получается ещё хуже себя реализовывать, чем у Шюррле.

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