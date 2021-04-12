Червиченко назвал спартаковских фанатов «быдлом» из-за Гильерме

https://static.news.ru/photo/990d22ee-9bc4-11eb-9e69-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на конфликт между болельщиками «красно-белых» и голкипером «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0.

Гильерме сделал всё правильно. Зная, какие болельщики могут прийти на трибуны, я не удивлен его реакцией. Он уже не видел другого ответа этому беснующемуся быдлу, которое ухало и ахало, — приводит слова Червиченко Sport24.ru .

По его словам, не каждый игрок обладает «железным» терпением.

После инцидента в «Спартаке» заявили, что реакция актива последовала после того, как вратарь сборной России спровоцировал фанатов жестами и действиями.

Червиченко убеждён, что подобная защита со стороны клуба связана непосредственно с популярностью, «а не потому что они правы».

Ранее Гильерме эмоционально объяснил полученную жёлтую карточку и дал оценку своей игре против «красно-белых». По его словам, главной целью после отпуска являлось возвращение прежнего уровня игры, писал NEWS.ru.