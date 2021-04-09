Гильерме эмоционально объяснил полученную жёлтую карточку

https://static.news.ru/photo/94e0406a-9afd-11eb-868f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голкипер московского «Локомотива» оценил свою игру после победы над «Спартаком» со счётом 2:0 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

У меня была цель — вернуть уровень своей игры после отпуска. Я уже столько лет в России, что все знают, насколько хорошо я умею играть. Но сейчас было важно доказать самому себе. Я считаю, что пока рано оценивать, у нас ещё Кубок и оставшиеся игры чемпионата, но думаю, что возвращаюсь на прежний уровень, — сказал Гильерме после игры.

После этого матча он заставит засомневаться главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По словам Гильерме, он сможет вернуться в национальную команду.

Станислав Черчесов очень хорошо меня знает и знает, как я могу играть. Я дал причину, чтобы меня в последний раз не вызвали в сборную. В том году было много вопросов по поводу качества моей игры, однако он до конца мне доверял. Я честно говорю, что играл недостойно, но всё равно Станислав Саламович меня вызывал. Я хочу вернуться играть за сборную и сделаю всё, чтобы у тренера «загорелась голова», чтобы он засомневался и снова в меня поверил, — добавил он.

Он также объяснил, за что получил «горчичник» во время матча.

Я не орал на ассистента судьи, я орал на нашу физподготовку, потому что был момент, когда Ларссон вышел один на один, я звал физподготовку из-за Рифата Жемалетдинова, который устал. А меня не слышали. Потом позвали меня, я отвлёкся от игры, а когда вернулся в момент, то увидел Ларссона перед собой. Слава богу, что выручил команду, а потом орал на него. Ну, *** (блин), зачем отвлекаешь? А все подумали, что я на ассистента ору, — рассказал Гильерме.

Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Черкизово» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт на 22-й минуте открыл полузащитник Франсуа Камано. На второй добавленной к первому тайму минуте преимущество «железнодорожников» увеличил нападающий Фёдор Смолов. После 25 матчей «Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе на очко больше. Лидером является петербургский «Зенит» с 54 очками, писал NEWS.ru.