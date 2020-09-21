«Будет жёстче»: полицейский произвол над фанатами не прекратится

Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) появилось так же резко, как и пропало — сначала никто не знал, «с чем это едят», а потом — «как это переварить». Однако оно умудрялось держать нейтральные отношения между болельщиками и полицейскими. После того, как организация пропала с радаров, начался хаос. NEWS.ru разбирается, кто теперь будет защищать болельщиков, которых в последнее время часто преследуют со стороны правоохранительных органов.

Конфликты между фанатами и полицейскими так же стары, как мир. Но последние несколько лет они заметно ухудшились. А если быть точными, то после чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, когда словесные стычки российских и английских болельщиков превратились в кровавые драки. При этом местные органы власти вели себя максимально аморфно. Да и нужно отметить, что пострадали все, а двое россиян до сих пор продолжают сидеть в тюрьме. Тогда, российская сторона предприняла действия и смогла вытащить из темницы сырой 20 человек.

Болельщики перед матчем Россия - Уэльс в Тулузе (Франция) Alain Pitton/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Однако все действия российских фанатов на Евро-2016 во главе с президентом ВОБ Александром Шпрыгиным, разозлили возглавлявшего на тот момент президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. 23 июня 2016 года Мутко сделал категорическое заявление о грядущем роспуске ВОБ.

Считаю, что ВОБ нас подвело на чемпионате Европы. На ближайшем заседании уволим руководство ВОБ и исключим эту организацию из состава РФС. Публично обращаюсь ко всем болельщикам, чтобы создали новую организацию. Но нам нужна такая организация, которая представляла бы интересы фанатского движения и выполняла бы свои обязательства, — сказал Мутко.

Завертелось всё это тогда, но разгрести не получается даже сейчас. Скорее, отношения становятся только хуже. Законодательный механизм по отношению к болельщикам не просто суров, это напоминает тиски, которые сдавливают с максимальной силой. А силовикам, судя по всему, только в радость. Никто и никогда не относился к болельщикам как к людям. Вспомнить хотя бы ситуацию после матча с «Ростовом» в августе 2019 года, когда после встречи к «спартаковским» болельщикам относились как к пушечному мясу. Или, например, более ранний эпизод — вопиющий произвол из-за оскорблений в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Тогда фанатов отлавливали ночами, сажали в обезьянники и грозились уголовными расправами. Тогда за «красно-белых» вступился «Вираж» — объединение, поддерживающее команду с берегов Невы. Именно после того инцидента актив практически всех команд высшего дивизиона покинул трибуны после 20 минуты в следующем туре чемпионата. В ситуации с «Ростовом» за «мясо» заступился сам РФС.

РФС сейчас вообще весьма лоялен по отношению к фанатам. Видимо, сказывается исключение ВОБ, которая боролась (пусть и не всегда успешно) за всех фанатов без исключения.

Всероссийское объединение болельщиков vobofficial/vk.com

Всероссийское объединение болельщиков появилось в 2007 года как раз для того, чтобы объединить клубных фанатов для поддержки национальной сборной. В те годы ещё тогда милиция (сейчас полиция) выступала категорически против появления подобного рода организаций. И дело не в том, что они не хотели видеть и слышать песни в честь команды. Они понимали, что теперь за фанатов горой будет стоять официальная организация, а значит будет довольно сложно просто так «закрывать» недопреступников.

Гонения-то были всегда. Но чем дальше — тем хуже. После распада ВОБ фанату лишний раз нельзя сказать что-то лишнее, что может послужить причиной похода в отделение. С одной стороны, вроде бы и нет ничего такого, но с другой, это всё больше похоже на хаос. Вот последние свежие примеры:

— В сентябре 2020 года было заведено очередное уголовное дело по статье «Хулиганство» на болельщиков «Локомотива». После матча с «Зенитом» (на котором, кстати «сине-бело-голубые» бросались в московских фанатов пустыми пластиковыми бутылками) актив «красно-зелёных» избил противников в хинкальной. Самое забавное, что власти сами решили разобраться в содеянном, потому что никто из пострадавших не обращался ни в полицию, ни в больницы — по фанатским меркам пострадавших не было. Даже владелец заведения никуда не обращался. Но это всё не так абсурдно, как задержание фанатов «Локо» и ЦСКА за поддержку белорусских оппозиционеров на стадионе.

— 20 сентября актив «Спартака» отправился в Казань на встречу с «Рубином». Николай Сурин, известный как Коля Угодник, сообщил, что в городе сотрудники Центра по противодействию экстремизму проводят беседы с фанатами столичной команды.

Эх, гаечки закручиваются всё сильнее и сильнее. Непонятно, почему силовики так копают под болельщиков после успешного проведения чемпионата мира-2018. Полицейские находят любой повод, чтобы запретить активам посещение матчей. Не припомню, чтобы раньше на фанатов заводили дело по видео. Сколько в интернете различных роликов драк в лесах — и ничего. Зато сейчас шаг влево, шаг вправо — расстрел.

Сейчас любое даже малозначительное нарушение может стать критическим. Например, проводы «Спартака» в Тулу своими фанатами. Тогда ребят обвинили в хулиганстве из-за перфоманса. До суда пока дело не дошло, но представьте, какой бред. Из-за совершенно безобидного перфоманса. Из релиза МВД следует, что «неустановленные граждане» перекрыли дорогу, подожгли фаеры, из-за чего «произошла дымовая завеса». «Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок». Тогда, как и сейчас, никто не писал в полицию заявления, но после попадания видео в публичное поле силовики завели дело.

Сейчас болельщики только и делают, что объединяются друг с другом в общей беде. Но долго ли это будет продолжаться? Может фанатам пора понять, что страна серьёзно поменялась, и поступать с ними лучше не будут. Потому что, судя по мнению органов власти, «курица — не птица, фанат — не человек».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не припомню, чтобы раньше за использование пиротехники лишали посещения матчей на несколько лет. Не вспоминается так же, чтобы после драки выискивали до последнего. После драки фанатов «Ростова» и «Локо» полиция выявила каждого нарушителя порядка.

Но как бы болельщики не объединялись, на их права всем плевать после роспуска ВОБа, который более или менее слушали. Бывший президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, прекратится ли подобное. Спойлер: нет.

— Это никогда не прекратится. Будет только жёстче. Я сравниваю эту ситуацию с ситуацией на дорогах столицы, когда через каждый километр камеры, и ты не можешь увеличить скорость. Так что вариант таков: либо перестроиться и жить по правилам, либо намеренно нарушать и платить, либо терпеть или выезжать раньше, смотреть навигатор, чтобы не опаздывать. Так и в футбольном фанатизме: все группировки есть во внутреннем списке прокуратуры, которые законодательно не регулируются, составляются по убеждению сотрудника. Если считают, что конкретный человек хулиган, то его заносят в свой список. А потом с людьми проводится так называемая профилактика.

— И как это выглядит?

— Сейчас всё поменялось, полиции в принципе нет на аренах, всё регулируют стюарды, но в случае возникновения беспорядков, полиция не только их локализует, но и затем выискивает каждого — ни один виновник не уйдёт, всех знают поимённо, день-два-три ко всем приходят в одно время рано утром. Там, где с трудом можно создать уголовное дело, натягивают за уши, возбуждают, а уже в рамках уголовного производства получают широкий спектр возможностей: вызывают на допросы, приходят с обысками, уносят целыми сумками личные вещи. Я, например, уже четыре года не могу забрать медали деда — ветерана Великой Отечественной войны — мне не отвечает прокуратура, не присылают ничего обратно. Фанаты должны понять, что ничего не изменится, они должны повзрослеть, по-прежнему любить футбол, ходить на стадион, но находить форму поддержки доступную. Что толку жечь фаер, если он категорически запрещён ФИФА и УЕФА, и из-за него ещё потом на два года внесут запрет на посещение матчей? В том же Питере используют безопасные стробоскопы, придуманные пожарниками. Должны быть общественные организации, как в своё время существовало ВОБ, для того чтобы их слушали, чтобы болельщики могли отстаивать свои права, заявлять позиции и вести цивилизованный диалог. Иначе будет только хуже, если этот вопрос не озвучить и не начинать говорить. Потому что все боятся, сидят по принципу — «абы мне не прилетело». Перепуганные. Никто ни о чём не хочет заявлять. Хотя, когда в личных беседах общаешься, то, конечно, большое количество подобных вопросов возникает со стороны фанатов.

— Ну вот взять недавнюю ситуацию в Казани...

Болельщики во время матча Спартак (Москва) - Рубин (Казань) в Казани АГН Москва/Global Look Press

— Да в Казани как бы особо не нарушались права болельщиков — подошли полицейские. Представились. Сообщили, что знают, что вы вот такой на свете есть, находитесь в городе, и имейте в виду, если что-то случится, мы вас найдём, задержим и накажем. Это своеобразная профилактика. Не было никаких событий, матч по итогам прошёл без существенных нарушений. Но другое дело, что вы взрослый человек, приехали с детьми, заселились в гостиницу, пошли в кафе, Казанский кремль посмотреть, вместо этого подходят люди с красными книжками, начинают делать голову. Конечно это не нравится. Для кого-то это вообще в новинку. Понятно, что для фанатских лидеров это рутина — общаться с полицейскими для них, как работа. Они с утра до вечера эти красные книжки наблюдают, изучили все структуры, начальников, и телефонами обменялись, чтобы лишний раз друг друга не искать. А для рядовых болельщиков это полный стресс, человек потом часа два не может в себя прийти. Конечно неприятно, но и фанатам самим не надо давать повод. Те же драки. Организуйте бойцовский турнир. Есть даже команды — пять на пять в восьмиугольнике дерутся в спортивных соревнованиях. Та же полиция будет тебя охранять, потому что ты зарегистрирован на общественном мероприятии. А иначе будет только хуже.

— Так почему всё это ужесточилось? Во время чемпионата мира-2018 между фанатами и полицейскими была некая договорённость, что никто никого не будет трогать. Куда она исчезла?

— Я — как президент Всероссийского объединения болельщиков — был представлен в Минспорта по противодействию футбольной агрессии. Там все эти вопросы обсуждались и принимались решения на государственном уровне. С 2016 года я туда не вхожу, и никто из болельщиков ни входит ни в какие общественные, спортивные и другие организации. И мы не знаем, почему государство вырабатывает ту или иную политику в отношении тех или иных групп граждан. Но могу точно сказать, что вначале, в рамках подготовки к Чемпионату мира, всё должно было быть образцовым и с футбольными группировками, с официальными фан-группами сменили диалог. Но после проведения турнира пряник заменили на кнут. Страна поменялась.

Когда за руль автомобиля садитесь, вы же не думаете, как раньше, тапок в пол и быстро долететь. Сейчас за это получите 15 штрафов в лучшем случае. Так и здесь, поменялась инфраструктура стадионов, каждый квадратный метр просматривается, существует система распознавания лиц. Раньше, после футбола, если полицейский не спохватился, то всё, никогда не найдёте ни одного болельщика. А сейчас любая камера всех распознает, к людям приходят, всё переворачивают, вещи поголовно уносят, потому что теперь это возможный вещь док — теперь это же целое дело и расследование. Люди смотрят на это и молчат.

— Какой вариант в этой ситуации?

— Ну вот автомобилист понимает, что невозможно с системой бороться. Любишь футбол, приходи-болей, громко кричи, но не надо жечь пиротехнику, драться. Ну что же поделать. В Англии к этому пришли. Поменяется это всё. Другое дело, что подобная работа государства по наведению порядка не должна нарушать права граждан. А перегибы у нас случаются довольно часто. Надо поднимать этот вопрос и говорить о нём.

— Драки были всегда, причём неважно где: в лесу, поле — и всё это публиковалось в интернете. Но полиция не отслеживала и не пыталась поймать всех участников. Сейчас за любой чих может светить уголовное преступление. В какой момент всё так обернулось?

— В 2016 году после беспорядков в Марселе, где россияне побили англичан, и это был международный скандал в преддверии Чемпионата мира. После этого начал закручиваться механизм. Страна была другая, у полицейских тогда были другие заботы — чтобы не было драк в городе. В лесу подрались, носы переломали друг другу, это никого не волновало, все на это глаза закрывали. Болельщики выпускали пар и не имели претензий. Да и сейчас в лесу если подерётесь, никто с обысками не придёт домой. Только не надо это в интернет выкладывать. Но единственное, могут в лесу откровенно принять, такое тоже случалось.

Неотвратимость наказания, как я уже говорил, наступила после Марселя, именно тогда активно занялись болельщиками. Вот трибуна на 10 тысяч человек, из них 250 активных, которые всей трибуной руководят. Каждого взяли на контроль, и любое происшествие на стадионе наказывалось. Все ходили и понимали, что ничего фанатам за это [нарушения] не будет, но всё заберём: личные вещи, флешки и так далее. На работу приходили — таким образом усмиряли. Единственный вариант противостоять системе — пытаться её же методами действовать. Сейчас фанаты постепенно взрослеют, нанимают адвокатов, отбивают решения, посылают апелляции. Жизнь меняется, не может уже быть в 2020 как в 1990, когда после матча около стадиона друг друга арматурой убивали.

— Раньше было ВОБ. А как сейчас защищать себя фанатам? Самостоятельно?

— Самостоятельно, либо обращаться в соответствующие инстанции, которые могут помочь. Например, в Премьер-лиге есть одна — предоставляет юридическую поддержку. Если ты футбольный болельщик, звонишь, у них договор с лигами, они тебе автоматически дают адвоката, объясняют подробно, как вести себя по протоколу. Болельщику, прежде всего, надо контролировать себя и свои действия.

Вот я хожу на стадион с 89-го года непрерывно, езжу с командой в другие города. И всю молодость я находился на фанатской трибуне. Сейчас на центральной. Если отправляюсь на выезд, то иду на фанатскую, потому что гостевой сектор один, стою трезвый, не произношу недопустимых кричалок, жесты не показываю. Мне очень проблематично предъявить.

Но лидеров хотят устранить во что бы то ни стало. В Самаре неугодному лидеру болельщиков, заводящему «Крыльев» Дмитрию Мартынову, члену совета ВОБа, запретили посещать матчи за то, что после пандемии он приспускал маску, тем самым наносил вред жизни окружающих. И даже то, что он принёс справку с отрицательными показателями коронавируса, не помогло — судья дал понять, что судьба решена. Даже губернатор Самарской области сказал, что это жёстко. Сейчас история находится на стадии апелляции.

Лидеру фанатов «Локомотива» Алексею Ерунову приписали драку, в которой он не участвовал, когда в кафе избили болельщиков «Зенита». Полиции известно, что в это самое время он был с женой и ребёнком в парке, гулял, но его всё равно задержали, два дня провёл в ИВС (Изолятор временного содержания), дома провели обыск для профилактики, чтобы он не расслаблялся.

То же самое было с динамовским фанатом, Максимом Татариновым. Когда была драка на Маяковской, он был на Пушкинской, камера всё засняла. Но его всё равно два дня продержали в ИВС, перевернули всю квартиру. Или того же Ерунова, когда он шёл вдоль трибуны, хотели лишить права посещения матчей за то, что занимал не своё место, хотя у него билет был и на одну, и на другую трибуны. И он спокойно мог перемещаться где угодно. Дело рассматривали по месту жительства и слава богу, у нас бывают чудеса, ему попался хороший судья — он сказал, что каждый имеет право на объективное правосудие и отменил протокол. Его не лишили, но сам факт — пытались.

К лидеру «Рубина» Дмитрию Христанову в Татарстане приходили домой с обыском по делу о поджоге машины журналиста, которого он даже толком не знает. 16 раз к нему приходили, все соседи уже в подъезде кричали: «Оставьте парня в покое!». Из дома уже просто нечего выносить.

— А потом вещи, конечно, не возвращают.

Болельщики во время матча Спартак - ЦСКА Dmitry Golubovich/Global Look Press

— Нет конечно, это навсегда уходит. Если есть адвокат, то может компенсируют финансово, минимально. Это всё пропадает. В моём случае пришли по делу драки между фанатами «Спартака» и ЦСКА при том, что я болельщик «Динамо». Драка была в феврале 2016 года, а в сентябре с утра в субботу ко мне пришли для того, чтобы я не мог выступить на конференции РФС. Я всё равно был, задержали прям после заседания. А из дома в это время вынесли ордена деда Шпрыгина Николая Николаевича. В ЦАО на пандемии приём граждан не ведётся, попасть не могу, в ответе мне пришло, что невозможно восстановить место нахождения моих вещей и предметов. А прокуратура ни Московская, ни Таганская не отвечают ни на одно заявление, следственный комитет сказал, что там предмета для рассмотрения нет и отправил в полицию. А полиция в ответе пишет: «Обратитесь в СК». И вот такой круг. Юристы составляют исковое заявление, я должен ехать в оценочную компанию, чтобы узнать стоимость всех украденных предметов и вещей. И, может быть, полиция Москвы деньгами переведёт, но никто никогда не компенсирует медали деда. Я должен делать их дубликаты по запросу. Но и это не самое страшное. Самое главное — у людей выносят жёсткие диски, а там архивы, фотографии, семейные видео — всё теряется, а полицейским пофигу. Это конечно плохо.

— Кажется, бороться с этим невозможно.

— Почему? Всё возможно. Как показывает практика, в РФ, если событие громкое, то власти слышат и реагируют. Допустим, когда 8 декабря 2019 года в знак протеста против задержания заводящего фаната «Спартака», уходили люди. Тогда же по сроку давности административного дела (60 дней) полиция не смогла его задержать, поняла оплошность, тогда они его вызвали на Петровку для беседы, а там задержали питерские оперативники, которые в командировку приехали, доставили его под конвоем в Петербург, чтобы провести допрос по делу о драке между болельщиками «Зенита» и ЦСКА. Лидера фанатов «Спартака»! Он в Питере в тот день и близко не был, команда играла в другом городе. И случайнейшим образом на выходе из отдела, где его допросили, питерские полицейские проверили документы и выяснили, что он, оказывается, по административному делу должен в суд явиться, отвезли, там ему вынесли запрет на посещение матчей. Такие, мягко говоря, не совсем законные действия сотрудников полиции вызвали жуткое негодование фанатского сообщества, и в знак протеста последний тур чемпионата все покинули трибуны. Сначала все федеральные СМИ умалчивали, но на следующий день узнали все. И в понедельник-вторник РФС и другие инстанции отреагировали, кроме МВД, конечно.

— Но не все скандалы такие громкие. Каков шанс, что что-то решится, если делу не придают огласку?

— Шанс есть. Надо идти правовым путём до конца. Фанаты, у которых были нормальные адвокаты, доходили до суда и выигрывали дело. Ещё так бывает: полицейские на свой телефон снимают дома, интерьеры, личные вещи задержанных и сами выступают негласными корреспондентами телеграм-каналов, потом сами же эти фото и видео отсылают журналистам и каналы публикуют компрометирующие материалы. К примеру, выходишь из дома нормально с утра, тебя у подъезда задерживает спецназ, ведёт, а выглядит так, будто преступника задержали и в тюрьму уже везут. А тебя через час уже отпустят, потому что везут опросить. Те кто был лишён права посещения матчей по надуманным причинам, шли в суды вышестоящих инстанций, отменяли решения и продолжают посещать стадионы. Три момента надо фанатам: первое — соблюдать законы и действовать в правовом поле. Второе — не молчать. Третий — им конечно нужна действующая организация, пусть она будет неким общественным советом без юридического лица, от лица которого можно будет поддерживать друг друга и вместе решать, создавать механизмы. Иначе все продолжат молчать.