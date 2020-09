«Будет жёстче»: полицейский произвол над фанатами не прекратится

Конфликты между фанатами и полицейскими так же стары, как мир. Но последние несколько лет они заметно ухудшились. А если быть точными, то после чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, когда словесные стычки российских и английских болельщиков превратились в кровавые драки. При этом местные органы власти вели себя максимально аморфно. Да и нужно отметить, что пострадали все, а двое россиян до сих пор продолжают сидеть в тюрьме. Тогда, российская сторона предприняла действия и смогла вытащить из темницы сырой 20 человек.

Болельщики перед матчем Россия - Уэльс в Тулузе (Франция)

Alain Pitton/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press