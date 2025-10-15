Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:50

«Большое преимущество»: Тарханов подвел итоги матча Россия — Боливия

Тренер Тарханов: Россия сыграла с большим преимуществом в матче с Боливией

Александр Тарханов Александр Тарханов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сборная России сыграла с большим преимуществом в матче против команды Боливии, у игроков которой практически не было шансов забить, заявил NEWS.ru тренер Александр Тарханов. Он отметил, что в первом тайме Иван Обляков, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук показали высокий уровень командного взаимодействия в центре поля.

Первый тайм был достаточно хороший, много комбинаций и угроз было у ворот соперника. Хорошо играли в обороне, у них практически не было шансов забить. Было большое преимущество, хотя они технично контролировали мяч, но в середине поля и на своей половине. В первом тайме хорошо взаимодействовала середина поля Обляков — Кисляк — Миранчук, — сказал Тарханов.

По его мнению, во втором тайме сборная России сбавила обороты из-за комфортного счета 3:0 и большого количества замен. Тарханов похвалил игроков Боливии за хорошую работу с мячом и отметил, что южноамериканским футболистам не хватило креатива в атаке.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я). Эта победа стала для сборной России первой в истории против представителей Южно-Американского континента.

