«Бог — итальянец»: как отреагировали на итоги полуфинала в Италии и Испании

Накануне определился первый финалист чемпионата Европы — 2020 по футболу. Им стала сборная Италии — в сверхнапряжённом противостоянии «Скуадра адзурра» одолела испанцев. Она добилась победы в серии пенальти (4:2). Итальянские СМИ в восторге от своей команды, которая в десятый раз в истории вышла в финал чемпионатов мира и Европы. Но не унывают и испанцы. Они гордятся достижением команды Луиса Энрике, а критикуют только одного футболиста. Приводим подборку испанской и итальянской прессы.

Все журналисты из Италии отмечают характер команды, а также отдают должное наставнику сборной Роберто Манчини, который за несколько лет сколотил мощный состав.

Сorriere dello Sport: Бог — итальянец... За три года мы прошли от унизительного непопадания на чемпионат мира к финалу чемпионата Европы. Нельзя не считать это спортивным чудом, особенно с учётом того, что Манчини не так давно работает с командой. Было много скепсиса, недоверия в начале его пути. Но теперь мы нашли национальную команду, которая может развлекать и бороться одновременно.

Роберто Манчини, Доменико Берарди David Klein via www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

La Gazzetta dello Sport: Это был шедевр! Итальянский шедевр! Они с тики-така, а мы с тука-тука. Мы не самые сильные из всех, но мы никого не боимся. И после победы над Испанией со способностью бороться и терпеть мы должны брать Евро!

Многие специалисты сошлись во мнении, что Испания действовала очень убедительно в полуфинале и даже в какой-то степени заслуживала по игре пройти дальше.

Сorriere dello Sport: Давайте будем честными, Испания заслужила попасть в финал, но идём дальше мы. Мы самые яркие, самые стабильные и самые удивительные на этом турнире.

Несмотря на обидное поражение, в Испании тоже наблюдаются положительные эмоции от выступления команды на Евро. Оно и понятно. До старта турнира никто не верил в сборную Испании и, в частности, в её тренера Луиса Энрике. Его критиковали абсолютно все за неоднозначный подбор футболистов на Евро-2020 и за отсутствие в составе лидера Серхио Рамоса, который на протяжении многих лет был неотъемлемой частью национальной команды.

Сейчас о Рамосе не вспоминает никто, а Энрике называют героем. Например, авторитетное испанское издание Marca вышло с заголовком: «Луис Энрике — триумфатор Евро».

Marca: Испания снова гордится футболом и своей сборной, и это благодаря Луису Энрике. Ему пришлось отказаться от многих вещей, от игроков. Ему пришлось решать множество проблем до, во время и в конце соревнований. И он справился со всем.

AS: Мы подверглись многим испытаниям за это время, но зато сейчас мы видим футбол. У нас есть выбор среди футболистов. Есть новые лидеры: Педри, Дани Ольмо, Мората, Лапорте, Унаи Симон, Бускетс... Эта команда с большой буквы. Катар ждёт.

Mundo Deportivo: Болезненный вылет, но это нужно пережить. «Фурия роха» уходит с Евро с очень высоко поднятой головой. У этой сборной есть будущее.

Стоит отметить, что поддержали национальную команду как бывшие футболисты сборной, так и те, которые не попали в состав в этом году.

Икер Касильяс: Пенальти всегда такие: захватывающие и, как сегодня, жестокие! Удача была не на нашей стороне. Большой турнир, и теперь все мысли о том, что будет дальше! Спасибо, что наполнили нас надеждой.

Икер Касильяс с кубком Евро-2012 imago sportfotodienst/Global Look Press

Жерар Пике: Огромный турнир для сборной! Мы можем гордиться тем, что вышли в полуфинал. Не думаю, что на турнире была команда лучше, чем Испания, но пенальти иногда бывают очень жестокими.

Серхио Рамос: Грустно и несправедливо. Так не могло быть, но вы заставили всю страну вибрировать и волноваться. Горжусь нашей сборной.

Впрочем, без негатива совсем обойтись тоже не могло. Главным козлом отпущения в сборной Испании стал, как нетрудно догадаться, нападающий Альваро Мората. На протяжении всего турнира его критиковали за ужасающую реализацию моментов (эта проблема преследует Морату всю карьеру). Негодование болельщиков было настолько сильным, что они даже угрожали расправиться с его семьёй.

Стоит признать, что на групповом этапе у Мораты мало что получалось. В одном из матчей он не реализовал пенальти, не сумел попасть в пустые ворота и забил только сборной Польши.

Правда, с выходом в плей-офф ситуация стала налаживаться. Гол Мораты в ворота сборной Хорватии позволил команде пробиться в четвертьфинал, а в игре с итальянцами только благодаря ему у испанцев появилась надежда на финал. Он заколотил гол на 80-й минуте и отправил команды в овертайм. И когда казалось, что наконец футболисту удалось достойно ответить всем недоброжелателям, над ним очень громко посмеялась судьба-злодейка. Решающий пенальти не забил именно Мората.

После промаха с 11-метровой отметки на Альваро обрушился очередной шквал критики.

Football Italia: Италия не справилась с первым пенальти, но её игроки подходили к ударам с большей уверенностью и спокойствием, чем их соперники. Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората выглядел особенно нервным. Одним ударом он перечеркнул собственный вклад в игру, который случился часом ранее.

Но если средства массовой информации ещё более-менее щадят Морату, то болельщики совсем нет.

— Он бросился на пенальти, чтобы остаться героем и заткнуть рты. Но вся Испания знала, что он потерпит неудачу. Его погубила дерзость. Наряду с его ограниченным качеством. (@Pucelano28)

— Мората способен не попасть на собственные похороны. (@Suaveboy_Dzeko)

— Мората больше не должен бить пенальти никогда. Он ужасен. (@Molwedi_Rams)