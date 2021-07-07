Чистый кайф: Италия и Испания в серии пенальти определили финалиста Евро

Первый полуфинал Евро порадовал болельщиков классическим противостоянием мировых грандов — Италии и Испании. Во втором тайме команды обменялись голами и перевели встречу в овертайм, где никому отличиться не удалось. В серии пенальти всё решилось в пользу итальянцев, а главным неудачником стал форвард сборной Испании Альваро Мората.

Искусство владения

Фаворитом противостояния изначально считалась Италия. Команда, играющая в нетипичный атакующий футбол с очень высоким прессингом, влюбила в себя по ходу Евро многих нейтральных болельщиков и заставила считать себя одним из главных претендентов на победу в турнире. Испанцы же чередовали удачные матчи с неудачными, а в плей-офф с большим трудом и не в основное время одолели не самые звёздные сборные Хорватии и Швейцарии.

Главный тренер итальянцев Роберто Манчини на предматчевой пресс-конференции пытался всячески донести до своих футболистов, что самые сложные встречи на турнире ещё впереди.

Пресса считает Италию фаворитом на победу в турнире? Надеюсь, что вы наконец-таки окажетесь правы, но всё не так просто. Мы должны сыграть на очень высоком уровне — у Испании отличная команда, — заявил Манчини.

Как же прав был итальянский тренер! Испанцы провели мощнейший стартовый отрезок. К 15-й минуте команда Луиса Энрике владела мячом 75 процентов времени, постоянно нагнетала давление у чужих ворот и имела несколько хороших подходов. Итальянцы были совершенно не похожи на самих себя образца нынешнего Евро. У команды не получались ни прессинг, ни игра в атаке.

Возможно, добиться такого превосходства испанцам удалось благодаря решению Луиса Энрике. Наставник отказался от центральных нападающих Альваро Мораты и Херардо Морены и выставил на матч атакующее трио Ферран Торрес — Дани Ольмо — Микель Оярсабль. Тренер справедливо решил, что быстрые и искушённые в комбинационной игре футболисты будут с итальянцами полезнее «столбов».

Успокоить игру итальянцам удалось минуте к 25-й, но преимущество к ним не перешло. Все события матча переместились в центр поля. Встречу бесконечными свистками прерывал главный арбитр матча Феликс Брых, но делал он это не со зла. Просто команды, особенно итальянцы, допускали слишком много мелких фолов.

Итогом первого тайма стали одно хорошее спасение голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумы, несколько классных атак испанцев, а также пара неплохих контрвыпадов итальянцев, лучшим из которых стало попадание Эмерсона в перекладину с острого угла. Такой не самый богатый набор событий — не то, что ожидали болельщики от этого матча.

Обмен ударами

Во втором тайме команды на радость поклонникам футбола раскачались. Сборные наконец-то начали легко преодолевать середину поля и заканчивать атаки опасными ударами. Отличные шансы открыть счёт были у Серхио Бускетса, который из хорошей позиции пробил выше перекладины, и у Федерико Кьезы. С ударом итальянского полузащитника в дальний гол справился Унаи Симон.

Качество и скорость игры впечатляли, но для настоящего взрыва в противостоянии не хватало голов. Предоставить это блюдо футбольным гурманам вывались итальянцы. Гол пришёл после контратаки, которую от своих ворот начал Доннарума. Мяч оказался на фланге у Лоренцо Инсинье, тот едва не вывел один на один Чиро Иммобиле, но, как известно, хороший пас не пропадает. Мяч от испанских защитников отскочил к Кьезе, который обводящим ударом уложил его в дальний угол. Симону оставалось лишь грустным взглядом проводить мяч в сетку.

Испанцев пропущенный гол заставил взяться за дело ещё основательнее. В целом они выглядели в этом матче сильнее итальянцев, но игровое преимущество без его воплощения в голы не имеет никакого смысла.

20 минут испанцы безуспешно стучались в закрытые защитниками сборной Италии двери, но затем всё-таки нашли лазейку. Гениальную по своей простоте комбинацию разыграли Дани Ольмо и появившийся на поле по ходу встречи Альваро Мората. Последний вышел один на один с голкипером и уложил мяч в ближний угол. По законам драматургии лучшего автора гола у испанцев придумать было невозможно: форварда мадридского «Атлетико» на турнире нещадно критиковали, но он снова забил важнейший мяч!

В оставшееся время команды играли очень осторожно. Пропустить глупый мяч и лишить команду финала никто не хотел, поэтому дело дошло до овертайма. Третьего на турнире для испанцев и второго — для итальянцев.

Нервный бой

В дополнительное время команды обменялись хорошими таймами. В первой 15-минутке сильнее выглядели испанцы, которые имели три хороших шанса отличиться. Во второй половине овертайма инициативой владели итальянцы, но в итоге зрители так и не увидели голов. Команды позволили болельщикам испытать кайф от противостояния до конца, доведя дело до серии пенальти.

В решающей перестрелке не могло не произойти драмы, и её творцом стал Мората. Форвард спас для испанцев ничью в основное время, и сам же «похоронил» команду в серии пенальти. Нападающий очень невнятно исполнил удар с точки, с которым справился Доннарума. После этого Жоржиньо на классе уложил мяч в угол и вывел Италию в финал. Это был мощный бой двух равных команд, но удача оказалась на стороне итальянцев.