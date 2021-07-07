Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020

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Сборная Италия обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу в серии пенальти со счётом 4:2 (1:1 в основное время). Встреча проходила в Лондоне (Англия).

Счёт во встрече был открыт на 60-й минуте. Автором гола стал полузащитник итальянской команды Федерико Кьеза. Футболист подобрал мяч в штрафной и исполнил обводящий удар под дальнюю штангу — 1:0.

Сравнял счёт в составе испанской команды Альваро Мората. Он отправил мяч в нижний угол ворот на 80-й минуте. В дополнительное время голов забито не было.

В серии пенальти оказались сильнее итальянцы — 4:2. Таким образом, в финал прошла команда Италии.

В финале сборная Италиb встретится с победителем пары Англия — Дания. Финал состоится 11 июля в Лондоне (Англия).

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена и спасших его врачей на финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ESPN.