УЕФА пригласил Эриксена и спасших его врачей на финал Евро-2020

Фото: Tomi Hänninen/Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Сборная Швейцарии заменит команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве с 19 по 29 августа 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили национальной сборной принимать участие в чемпионате мира — 2021, который состоится в Москве. Команда Швейцарии...