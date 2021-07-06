УЕФА пригласил Эриксена и спасших его врачей на финал Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена и спасших его врачей на финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ESPN.
12 июня во время матча первого тура Евро-2020 Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца. Через несколько минут его унесли на носилках с поля и отправили в госпиталь. Впоследствии выяснилось, что футболист перенёс сердечный приступ.
Полузащитнику сборной Дании был установлен кардиостимулятор. 18 июня Эриксена выписали из больницы.
В полуфинале сборная Дании сыграет с Англией. Матч состоится 7 июля.
Ранее сообщалось, что по итогам выступления на Евро-2020 сборная Украины заработала €16 млн. Это на €5,25 млн больше, чем заработала на турнире команда России.