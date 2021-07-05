Сборная Украины заработала на €5,25 млн больше России на Евро-2020

По итогам выступления на Евро-2020 сборная Украины заработала €16 млн. Это на €5,25 млн больше, чем заработала на турнире команда России.

Согласно распределению средств от УЕФА, каждая сборная получит по €9,25 млн за участие в турнире. За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе подопечные Андрея Шевченко заработали €1,5 млн. За выход в плей-офф Украина получила дополнительные €2 млн, а за четвертьфинал — €3,25 млн. Таким образом, общая сумма заработанных средств составила €16 млн.

Сборная Украины вышла в стадию плей-офф с третьего места в группе. На стадии 1/8 подопечные Шевченко обыграли шведов в дополнительное время (1:2). В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео, на котором бывший президент Украины Пётр Порошенко в нетрезвом состоянии даёт комментарий по игре национальной команды после поражения от англичан в четвертьфинале Евро.