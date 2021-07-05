Появилось видео с пьяным Порошенко после матча Украина — Англия

В Интернете появилось видео, на котором бывший президент Украины Пётр Порошенко в нетрезвом состоянии даёт комментарий по игре национальной команды после поражения от англичан в четвертьфинале Евро.

Бывший президент Украины отметил, что он за сборную Украины будет болеть и в счастье, и в горе. Порошенко уверен, что победы будут ещё впереди.

Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину, — заключил Порошенко.

Сборная Украины вышла в стадию плей-офф с третьего места в группе. На стадии 1/8 подопечные Шевченко обыграли шведов в дополнительное время (1:2). В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объяснил, почему его команда уступила англичанам в 1/4 финала Евро-2020 (0:4).