Шевченко назвал причины поражения Украины от Англии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объяснил, почему его команда уступила англичанам в 1/4 финала Евро-2020 (0:4). Он отметил, что в ходе поединка были моменты, особенно стандартные положения, в которых его подопечные не доработали.

Шевченко заявил на послематчевой пресс-конференции, что игра изменилась за счёт эпизодов. При этом он не думает, что сборная Украины не показала тот футбол, который проповедует.

Мы не отказались от своих принципов. Есть такие моменты, в которых мы не доработали. Тем более мы потеряли Кривцова — центрального защитника, который хоть как-то мог конкурировать с соперником в игре головой. Это для нас была ощутимая потеря. У нас нет на сегодняшний момент таких крепких защитников, которые смогли бы противостоять англичанам в верховой борьбе, — отметил Шевченко после матча, подчеркнув, что игрокам украинской сборной было тяжело.

По словам легендарного экс-футболиста, пока на Украине не будет сильного чемпионата, команды всё реже будут попадать в такие стадии турниров. Для того чтобы конкурировать с такими футболистами, нужно иметь игроков хотя бы из пяти топ-чемпионатов, сказал наставник.

Мы пытались противостоять, но эта гора осталась для нас неприступной. Наверное, нам ещё рано замахиваться на такие горы, — добавил Шевченко.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с Данией 7 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что сборная Италии вышла в полуфинал Евро-2020, где сыграет с Испанией. Подопечные Луиса Энрике в серии пенальти прошли команду Швейцарии.