Сборная Англии разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Англии обыграла команду Украины в матче 1/4 финала со счётом 4:0 и вышла в полуфинал Евро-2020. Встреча проходила в Риме (Италия).

Счёт во встрече был открыт на четвёртой минуте. Гарри Кейн забил гол с передачи Рахима Стерлинга. Второй мяч на свой счёт записал Гарри Магуайр. Люк Шоу навесил в штрафную, и футболист «Манчестер Юнайтед» забил головой с близкого расстояния на 46-ой минуте.

На 50-ой минуте снова отметился Кейн. Последний гол в этой встрече забил Джордан Хендерсон. После навеса с углового он отправил мяч в нижний дальний угол. Таким образом, матч закончился со счётом 4:0 в пользу англичан.

В полуфинале сборная Англии встретится с командой Дании. Матч состоится 7 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла Бельгию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).