«Важно не сыграть как с Россией»: испанский журналист о прогрессе сборной

Чемпионат мира 2018 года. Матч между сборными командами Испании и России

Испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с NEWS.ru пожелал национальной команде не сыграть в полуфинале Евро-2020 как на чемпионате мира 2018 года против сборной России.

Сборная Испании образца 2018 года играла в ужасный футбол. Просто невыносимо было смотреть на эту тики-таку. С Россией был самый абсурдный матч в истории. Нынешняя команда выглядит намного интереснее. Есть перспективные футболисты, независимый и дерзкий тренер. Правда, в некоторых матчах на этом Евро можно было заметить отголоски старой команды: много тики-таки и мало моментов, — сказал Ортега.

По мнению журналиста, Испания должна уметь быть разной. Играя в одной манере, нельзя выигрывать большие турниры.

Хочу, чтобы сегодня мы показали качественный футбол. Важно не сыграть как с Россией, — заключил он.

Матч между сборными Италии и Испании состоится 6 июля в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00.

Ранее сообщалось, что по итогам выступления на Евро-2020 сборная Украины заработала €16 млн. Это на €5,25 млн больше, чем заработала на турнире команда России.