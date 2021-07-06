«Полуфинал — наш максимум»: испанский журналист о матче с Италией

Испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020, в котором сойдутся сборные Италии и Испании.

Если сравнить позиции на поле в итальянской и испанской командах, можно понять, что Италия нас превосходит. Вратарь — лучше. Защитники — лучше. Центр поля — лучше. Италия, конечно, фаворит в предстоящем матче. У команды Манчини есть план А, план В и план С. У Испании один план: сохранить мяч и попытаться создать моменты, — сказал Ортега в разговоре с NEWS.ru.

По словам журналиста, сейчас уровень испанского футбола не так высок. Он аргументирует это тем, что в таких клубах, как «Реал» Мадрид, «Барселона» и «Атлетико», играют в основном легионеры — хороших испанских футболистов сейчас немного.

До турнира вряд ли кто-либо думал, что нам удастся так далеко дойти. Команда новая, молодая. Поэтому в целом полуфинал — это наш максимум на данный момент. Однако, дойдя до полуфинала, мало кто захочет остановиться. Испанцы захотят пройти дальше, до финала, и затем выиграть турнир. К тому же в полуфинале мы встречаемся с принципиальным соперником, — заключил он.

Матч между сборными Италии и Испании состоится 6 июля в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00.

Ранее сообщалось, что по итогам выступления на Евро-2020 сборная Украины заработала €16 млн. Это на €5,25 млн больше, чем заработала на турнире команда России.