Неделимая страна с Крымом и Донбассом: на Украине подвели итоги Евро-2020
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:49, 05 июля 2021
Фото: andriy.pavelko/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко (УАФ) подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу. Сборная Украины в четвертьфинале проиграла команде Англии (0:4). Его слова приведены на сайте ассоциации.
В своём обращении Павелко отметил, что Украина остаётся неделимой вместе с Крымом, Донбассом и другими регионами.
Наши «сине-жёлтые» сердца бились в едином звучании с вечными оберегами нашего государства — «Слава Украине» и «Героям слава», — сказал президент ассоциации.
Сборная Украины вышла в стадию плей-офф с третьего места в группе. На стадии 1/8 подопечные Шевченко обыграли шведов в дополнительное время (1:2). В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:4.
Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео, на котором бывший президент Украины Пётр Порошенко в нетрезвом состоянии даёт комментарий по игре национальной команды после поражения от англичан в четвертьфинале Евро.