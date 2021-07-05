Неделимая страна с Крымом и Донбассом: на Украине подвели итоги Евро-2020

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко (УАФ) подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу. Сборная Украины в четвертьфинале проиграла команде Англии (0:4). Его слова приведены на сайте ассоциации.

В своём обращении Павелко отметил, что Украина остаётся неделимой вместе с Крымом, Донбассом и другими регионами.

Наши «сине-жёлтые» сердца бились в едином звучании с вечными оберегами нашего государства — «Слава Украине» и «Героям слава», — сказал президент ассоциации.

Сборная Украины вышла в стадию плей-офф с третьего места в группе. На стадии 1/8 подопечные Шевченко обыграли шведов в дополнительное время (1:2). В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии со счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео, на котором бывший президент Украины Пётр Порошенко в нетрезвом состоянии даёт комментарий по игре национальной команды после поражения от англичан в четвертьфинале Евро.