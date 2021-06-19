Мощная Италия и унылая Турция: кто вышел в плей-офф из группы А

Чемпионат Европы только недавно начался, а уже наступило время решающих матчей в группах. В квартете А определились участники плей-офф: сокрушительная Италия, стойкий Уэльс и непонятная Турция. Подводим итоги группы А.

Италия

Команда Роберто Манчини выдала самую яркую и результативную игру в групповом этапе на Евро-2020. На счету итальянцев 3 победы, 7 забитый мячей и 0 пропущенных. Начиная с 11 ноября 2020 года сборная Италии не знает поражений. Причём все победы были завоеваны подопечными Манчини без единого пропущенного мяча (счёт по голам: 32:0). Но и это не всё. Общая беспроигрышная серия команды составляет 30 матчей. Сумасшедшая статистика!

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30 games unbeaten

11 straight clean sheets

32 goals without reply #EURO2020 pic.twitter.com/ZrB2irfeze — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021

Что касается турнирных задач, то с минимальной из них — выход в плей-офф — команда справилась ещё после второго тура, уверенно обыграв сборные Турции и Швейцарии с общим счётом 6:0. Обе победы были добыты с большим преимуществом, на классе. Даже Швейцария, которая в последние годы на мировых и континентальных первенствах выходит стадии плей-офф, не смогла ничего противопоставить набравшему ход итальянскому поезду.

В последнем матче против сборной Уэльса Манчини решил поэкспериментировать (мог себе позволить): на поле с Уэльсом вышел, по сути, второй состав команды. И знаете что? Он немногим уступал основе. Итальянцы хорошо владели мячом, создавали моменты и, как итог, открыли счёт во встрече. Отличился Маттео Пессина в конце первого тайма. Всего в матче итальянцы шесть ударов в створ (у валлийцев — один), но увеличить отрыв так и не смогли. Но это совсем не важно. Италия вышла в плей-офф с первой строчки в группе А и с девятью очками в запасе.

Игра с валлийцами особенно наглядно продемонстрировала одну из сильных сторон итальянской команды. У Манчини есть два почти равных по силе состава, в котором способны себя проявлять не только признанные звёзды, но и такие футболисты, как Локателли, Пессина. Также стоит отметить, что эта команда действует очень нетипично. Контроль мяча, интенсивность, высокая линия обороны — вот какой предстала «скуадра адзурра» на Евро-2020. И за этим невероятно интересно наблюдать.

Турция, Швейцария и Уэльс обыграны. Теперь Италии предстоит проверить свои силы на более именитых соперниках. Посмотрим, что из этого выйдет.

Уэльс

Свой первый матч на Евро-2020 сборная Уэльса провела довольно невзрачно. По большому счёту ничейный результат в игре против швейцарцев стал следствием везения и немного трусливых действий соперника, который после забитого гола начал играть на удержание счёта. Впрочем, первый матч запомнился в том числе и «пропажей» Гарета Бэйла. Многие футбольные эксперты после этой встречи окончательно списали главную звезду сборной Уэльса. Очень зря.

Уже в следующем матче Бэйл выдал невероятный перформанс. Несмотря на отравленный в космос мяч во время пенальти, он был очень полезен на протяжении всей игры. Постоянно создавал давление в штрафной соперника и в итоге помог своей команде обыграть турок.

В решающем поединке против Италии Бэйл был уже не так ярок (отметился одним суперопасным моментом в концовке встречи), как и вся его команда. Однако нужно отдать должное валлийцам — они отстояли в этом непростом матче, с этим непростым соперником. Даже после удаления Итана Ампаду сборная Уэльса не посыпалась. Минимальное поражение от Италии позволило команде выйти в плей-офф со второй строчки (опередили Швейцарию по разнице мячей). Удачный финал для Бэцла и Ко.

Швейцария

Швейцария ехала на турнир далеко не в статусе аутсайдера. Крепкая команда, вобравшая в свой состав многих игроков ведущих европейских лиг. Свой первый матч с валлийцами подопечные Владимира Петковича провели довольно уверено: контролировали мяч, создавали немало моментов, но в итоге обидным образом упустили победу. С Италией обернулось всё куда плачевнее (про разгром со счётом 3:0 писали выше).

Зато сборной Швейцарии удалось реабилитироваться в игре с Турцией. Три забитых мяча (дубль записал на свой счёт Джерард Шакири), полное преимущество во всех аспектах игры и, как итог, почти гарантированный проход в плей-офф (чтобы окончательно в этом убедиться, нужно будет дождаться результатов в остальных группах).

Турция

С одной стороны сборная Турции предстала в статусе самой молодой команды на Евро, с другой — в составе этой команды было немало представителей топовых европейских лиг: Чалханоглу из «Милана», Сеюнджю из «Лестера», Демирал из «Ювентус», Йылмаз из чемпионского «Лиля». Тем удивительнее, что даже с таким составом, у Турции не получилось ровным счётом ничего в групповом этапе.

Зажатые в своей штрафной, безыдейные, потерянные — пожалуй, сборная Турции — худший участник финальной стадии Евро. Все три команды (Италия, Уэльс, Швейцария) прошлись катком по подопечным Шенола Гюнеша. Всего в трёх матчах сборная Турции пропустила 8 мячей. Хотя могло быть намного больше.

Таким образом, ничего не показав и не набрав ни единого очка, Турция заслуженно покинула турнир.