Испания не смогла обыграть Польшу на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/4131d1f6-d142-11eb-9344-96000091f725_660.jpg Роберт Левандовски Фото: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/imago-images.de

Сборные Испании и Польши сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Европы по футболу — 2020.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 1:1. Первыми отличились испанцы: Альваро Мората забил на 25-й минуте. На 54-й ответный мяч провёл форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Спустя четыре минуты пенальти не реализовал испанец Жерар Морено.

Таким образом, в активе сборной Испании стало два очка, у поляков — одно. Лидируют в группе E шведы с четырьмя баллами, команда Словакии на втором месте (3 очка).

Ранее в субботу сборные Венгрии и Франции сыграли вничью (1:1), а гол Криштиану Роналду не спас Португалию от поражения в матче с Германией — 2:4.