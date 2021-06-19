16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Испания не смогла обыграть Польшу на Евро-2020

23:59, 19 июня 2021
Роберт Левандовски Роберт Левандовски Фото: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/imago-images.de

Сборные Испании и Польши сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Европы по футболу — 2020.

Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 1:1. Первыми отличились испанцы: Альваро Мората забил на 25-й минуте. На 54-й ответный мяч провёл форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Спустя четыре минуты пенальти не реализовал испанец Жерар Морено.

Таким образом, в активе сборной Испании стало два очка, у поляков — одно. Лидируют в группе E шведы с четырьмя баллами, команда Словакии на втором месте (3 очка).

Ранее в субботу сборные Венгрии и Франции сыграли вничью (1:1), а гол Криштиану Роналду не спас Португалию от поражения в матче с Германией — 2:4.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео