Бистрович перешёл из ЦСКА в турецкую «Касымпашу»

https://static.news.ru/photo/6a10e146-5cd2-11eb-916e-fa163e074e61_660.jpg Кристиян Бистрович Фото: pfc-cska.com

Московский ЦСКА и «Касымпаша» договорились о переходе 22-летнего полузащитника сборной Хорватии Кристияна Бистровича в турецкий клуб.

Игрок будет выступать в турецкой Суперлиге до конца сезона-2020/21 на правах аренды. Соглашение подразумевает дальнейший выкуп футболиста.

Полузащитник начал выступать за «армейцев» с января 2018 года. В составе «красно-синих» он провёл 88 матчей и отличился шестью голами. Вместе с ЦСКА футболист завоевал серебряные медали чемпионата России и стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

Ранее «Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Сообщалось, что «красно-белые» оценивают игрока в пять млн евро, при этом футболист перешёл в московский клуб на правах свободного агента, то есть его трансфер ничего не стоил.

Как писал NEWS.ru, полузащитник екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай рассказал о сильных сторонах Российской премьер-лиги. Футболист присоединился к команде 16 января 2021 года, он перешёл на правах свободного агента, подписав контракт на три с половиной года.