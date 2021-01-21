16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Новичок «Урала»: если хорошо проявлю себя в РПЛ, заиграю везде

14:06, 21 января 2021
Фото: ylldren_/instagram.com

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай рассказал о сильных сторонах Российской премьер-лиги (РПЛ).

В РПЛ ты можешь каждую неделю играть против очень сильных команд. Это большой плюс. Я знаю, что РПЛ — хорошая лига для того, чтобы прокачать себя. Для меня это самое важное. Я хочу развиваться, становиться всё лучше и лучше. Если я смогу хорошо себя проявить в РПЛ, я смогу заиграть везде, — сказал футболист в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Илльдрен Ибрахимай присоединился к «Уралу» 16 января 2021 года. В екатеринбургский клуб он перешёл на правах свободного агента, подписав контракт на три с половиной года. Футболист провёл в составе «Викинга» 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай выразил сомнения в отношении вакцинации от COVID-19.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео