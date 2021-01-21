Новичок «Урала»: если хорошо проявлю себя в РПЛ, заиграю везде

https://static.news.ru/photo/6648cb18-5bd9-11eb-8584-fa163e074e61_660.jpg Фото: ylldren_/instagram.com

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай рассказал о сильных сторонах Российской премьер-лиги (РПЛ).

В РПЛ ты можешь каждую неделю играть против очень сильных команд. Это большой плюс. Я знаю, что РПЛ — хорошая лига для того, чтобы прокачать себя. Для меня это самое важное. Я хочу развиваться, становиться всё лучше и лучше. Если я смогу хорошо себя проявить в РПЛ, я смогу заиграть везде, — сказал футболист в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Илльдрен Ибрахимай присоединился к «Уралу» 16 января 2021 года. В екатеринбургский клуб он перешёл на правах свободного агента, подписав контракт на три с половиной года. Футболист провёл в составе «Викинга» 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник екатеринбургского «Урала» Илльдрен Ибрахимай выразил сомнения в отношении вакцинации от COVID-19.