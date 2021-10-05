Бешеная ломка: у России огромные проблемы перед кульминацией отбора на ЧМ

Сборной России по футболу в октябре предстоит провести ключевые матчи в квалификации чемпионата мира-2022, соперниками будут Словакия и Словения. Однако задача Валерия Карпина и компании осложнилась до предела из-за настоящей эпидемии травм. Рассказываем о потерях россиян, а также о тех, кто способен заменить выбывших футболистов.

Травмирующий опыт

Основной урон понесла линия полузащиты сборной России. Команде в ближайших матчах не поможет ключевой футболист Александр Головин. Полузащитник «Монако» в последнем туре чемпионата Франции с «Бордо» получил рецидив травмы паха, подобное повреждение случилось у него летом. Сейчас россиянин пропустит около трёх недель. Вдвойне обидно, что Головин набрал прекрасную форму и до вынужденной замены записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Не поможет сборной России и ещё один легионер — Денис Черышев. Полузащитник «Валенсии» шикарно начал сезон и стал стопроцентным игроком основного состава, но как это с ним бывает почти всегда, травмировался. У вингера растяжение связок колена, восстановление может затянуться.

Из-за травм также выбыли Алексей Ионов, которого Карпин дважды выпускал на поле в стартовом составе в сентябрьских матчах, и Роман Зобнин. Хавбек «Спартака», просидел в запасе с Хорватией и Кипром, но здорово усилил игру после перерыва в поединке с Мальтой. Из-за обилия травм Валерий Карпин решил обратиться к кандидатуре 34-летнего Дениса Глушакова, но и состояние его здоровья вызывает вопросы. Хавбек прибыл в расположение сборной, но сможет ли играть — пока не известно.

Травмы серьезно вмешались и в оборонительную линию сборной России. Основные центральные защитники Георгий Джикия и Игорь Дивеев на месте, а вот с флангами настоящая беда. Травмированы Вячеслав Караваев и Илья Самошников, а Марио Фернандес после прошлого сбора завершил карьеру в сборной. Россиянам также могли бы помочь опытный Сергей Петров и молодой Станислав Магкеев, но у защитника «Краснодара» ушиб голени, а игрок обороны «Локомотива» повредил «кресты» и выбыл очень надолго.

Все относительно неплохо у вратарей, но и здесь есть нюансы. Несколько дней назад стало известно, что основной голкипер сборной в сентябрьских матчах Маринато Гилерме давно испытывает проблемы с ахиллом, которые можно решить только оперативным вмешательством. Однако после этого вратарю потребуется долгое восстановление, поэтому русский бразилец терпит и играет на уколах.

За того парня

Федор Кудряшов Сергей Булкин/NEWS.ru

Череда травм позволила получить вызов в сборную футболистам, среди которых есть как новые, так и хорошо знакомые. Помочь в решении проблем с фланговыми игроками обороны должен опытнейший Федор Кудряшов, который наконец-таки начал играть за «Антальяспор», и 21-летний Арсен Адамов из «Урала». Защитник ранее никогда не вызывался ни в какие сборные России, включая юношеские, однако Карпин утверждает, что давно за ним следил. Кажется, от его приглашения все же веет безысходностью.

В связи с дефицитом игроков обороны на флангах шанс показать себя наверняка получат Алексей Сутормин из «Зенита» и Сергей Терехов из «Сочи». Обоих игроков уже никак не назовёшь молодыми, однако их игра в нынешнем сезоне РПЛ впечатляет. Сутормин ещё и отметился сумасшедшим голом после удара из-за штрафной в матче Лиги чемпионов с «Мальмё».

Из-за череды травм в полузащите тренерский штаб сборной решил вспомнить об Ильзате Ахметове. Пару лет назад хавбек ЦСКА считался одним из самых перспективных футболистов страны, однако прогресс сменился стагнацией. С осени 2019-го Станислав Черчесов лишь однажды вызвал игрока в сборную в марте этого года. Сейчас у Ахметова отличный шанс вновь заявить о себе.

Такая же возможность появилась у вингера «Спартака» Зелимхана Бакаева. Карпин изначально не включил его в состав на октябрьские матчи, однако обилие травм заставило тренера поменять решение. Радует, что в последних матчах атакующий хавбек выглядит очень неплохо и начинает понемногу напоминать самого себя на пике формы.

Ключевой момент

Ян Облак Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матчи со Словакией и Словенией без преувеличения будут для россиян ключевыми в этом отборе. Команде Карпина дадут бой как минимум не уступающие по подбору футболистов коллективы, которые к тому же не теряют надежду ввязаться в борьбу за путевку на мундиаль.

Сейчас россияне имеют в активе 13 очков и делят лидерство в группе с хорватами, а словаки идут третьими с отставанием в четыре очка. Поражение от сборной России 8 октября в Казани лишит их шансов на выход в финальную часть ЧМ, а о последствиях противоположного исхода и подумать страшно.

11 октября сборной России предстоит встретиться на выезде со Словенией, отрыв от которой составляет шесть очков, однако и там рассчитывать на победу будет очень сложно. Дома эта команда играет здорово, а её состав полон игроков из сильных европейских чемпионатов. Чего стоят только вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак и диспетчер «Аталанты» Йосип Иличич.

Для выхода на чемпионат мира сборной России нужно обязательно занимать первое место в группе. Вторая строчка отправит в стыковые матчи, но там будет не привычное двухматчевое противостояние с одной сборной, а мини-турнир, где придётся провести по одной игре с двумя командами. Один раз повезти с соперником может, а вот два — очень вряд ли.

Для продолжения борьбы за первое место сборной России, по-хорошему, надо брать в ближайших матчах шесть очков. Сделать это без забитых мячей будет невозможно, а к нападению россиян множество вопросов. Форварды Федор Смолов, Антон Заболотный и Гамид Агаларов в двух последних турах забили ноль мячей на троих. Сейчас сборной очень бы помог забивающий в каждом матче Артём Дзюба, но форвард «Зенита» не считает свою форму оптимальной и не хочет играть в национальной команде.