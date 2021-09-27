Объявлен окончательный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ

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Состав футбольной сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022 объявил тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. Об этом пишет Sports.ru.

На октябрьские матчи заявлены вратари Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитников в сборной представляют Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитниками сборной РФ объявлены Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).

В нападении сыграют Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Россияне 8 октября сыграют у себя дома матч со сборной Словакии. 11 октября на выезде их ожидает встреча со сборной Словении.

Ранее стало известно, что недавний символ сборной России по футболу Артём Дзюба отказался выступать за команду, официальная причина — плохая физическая форма. Пока это касается только ближайшего октябрьского сбора.

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин рассказал, что поговорил с Дзюбой по телефону и тот сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита».