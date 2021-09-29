«Великолепная четвёрка»: «Зенит» выиграл первый матч в Лиге чемпионов

Есть первая победа российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне! Событие, которое в последние сезоны становится мегаожидаемым, в этот раз произошло достаточно быстро. «Зенит» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов на своём поле разгромил шведский «Мальмё». Рассказываем подробнее о событиях матча.

Победить нельзя проиграть

Домашняя игра с «Мальмё» виделась болельщикам «Зенита» да и всем поклонникам российского футбола железобетонным шансом на три очка. Ну где ещё побеждать петербургской команде, как не на своем поле в игре с аутсайдером группы?

В первом туре «Зенит» был откровенно неплох в выездной игре с действующим победителем Лиги чемпионов «Челси». Лондонцы на своем поле предсказуемо доминировали, но не создали большого количества голевых моментов. Лишь один раз защите гостей не удалось справиться с чернокожим гигантом Ромелу Лукаку, который нашёл свой шанс и забил мяч головой после фланговой подачи.

При этом у «Зенита» было несколько классных контратак, которые вполне могли завершиться голом. Самый реальный шанс отличиться был в концовке встречи у Артёма Дзюбы, который после флангового прострела вытянулся во весь рост, но не смог толком попасть по мячу.

Крепкий европейский середняк «Мальмё» начал свой путь в групповом этапе в домашней игре с хандрящим «Ювентусом», но гранд одержал в Швеции на удивление лёгкую победу. Заканчивать вообще всё там можно было после первого тайма: туринцы вели 3:0 к перерыву, а вторая половина игры превратилась в пустую формальность.

Перед встречей с «Зенитом» главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон сделал неожиданный реверанс в сторону России. Легендарный форвард сборной Дании заявил, что страна является великой футбольной державой. Утверждение, в которое очень хочется, но очень сложно поверить, особенно сейчас.

Судя по всему, главного тренера «Зенита» Сергея Семака вполне устроило увиденное в Лондоне. Относительно стартового состава в игре с «Челси» было сделано лишь одно изменение: Сердара Азмуна на острие атаки заменил Артем Дзюба, который в последних матчах РПЛ выглядел просто отлично.

Артем Дзюба Михаил Киреев/РИА Новости

Гол Клаудиньо и трусливая игра

Хозяева начали матч с огромным желанием. Россияне с первых минут заперли соперника в штрафной площади и заработали несколько угловых подряд. Зенитовцам здорово удавались проходы по флангам, после одного из таких эпизодов забивать мог Дзюба, однако его удар метров с 12-ти заблокировал защитник.

«Мальмё», не стесняясь, занял круговую оборону. Шведы в первые минуты оказались под жёстким прессингом, так что владеть мячом им было бы тяжело при всём желании. Вполне логично, что натиск «Зенита» на девятой минуте увенчался успехом: Дуглас Сантос здорово выкатил мяч под удар Клаудиньо, который не имел права промахнуться с нескольких метров — 1:0!

Но карета в виде игры «Зенита» почему-то мгновенно превратилась в тыкву. Играющий дома фаворит оперативно сел на свою половину поля вместо того, чтобы добивать оказавшегося в нокдауне соперника. «Мальмё» не мог не воспользоваться таким радушием: шведы быстро перехватили инициативу и начали угрожать воротам россиян. Самые классные шансы отличиться имели Антонио Чолак и Андрес Кристиансен. Последний и вовсе бил без помех из пределов штрафной. Лишь чудом мяч пролетел над перекладиной.

Поиграть в футбол «Зенит» решил лишь в заключительные пять — семь минут первого тайма. Видимо, в команде поняли, что весь матч оборонять минимальное преимущество в игре с «Мальмё» — очень сомнительная затея.

Александр Гальперин/РИА Новости

Да здравствует Кузяев

Стартовый отрезок второго тайма стоит назвать именем Далера Кузяева. Именно действия полузащитника сборной России предрешили исход матча. Сначала хавбек в нехарактерной для себя манере ударом головой удвоил преимущество хозяев, а через несколько минут организовал для своей команды большинство.

Далер кинул мяч мимо Анеля Ахмедходжича, который сыграл рукой, помешав хавбеку «Зенита» выйти один на один. Главный арбитр встречи Анастасиос Сидиропулос почему-то не решился сразу удалять защитника «Мальмё», показав тому жёлтую карточку. VAR исправил ошибку судьи, который сбегал к монитору и изменил решение.

Преимущество в два мяча и лишний игрок на поле избавили «Зенит» от нервной концовки. Команда спокойно довела мяч до победы, при этом сделала её крупной. Сначала мини-шедевром российских болельщиков наградил Алексей Сутормин. Фланговый футболист сместился в центр и с левой ноги шикарным обводящим ударом уложил мяч в сетку. Точку в матче поставил Вендел. Бразилец здорово сыграл на добивании после удара Сердара Азмуна.

«Зенит» набирает важнейшие очки, но в случае с домашней игрой против «Мальмё» это победа из серии must have. К сожалению, бороться за выход из группы «сине-бело-голубым» придётся не со шведами, а с «Челси» и «Ювентусом», но и третье место в квартете по нынешним временам не самый плохой исход для российской команды.