Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался принять приглашение в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора к ЧМ-2022. Своё решение футболист связал с плохими кондициями. Эту информацию передаёт «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Артём Дзюба попал в расширенный список сборной России.

Футболист сообщил, что ему пришлось отказаться от выступления в национальной команде из-за того, что он не набрал оптимальную форму. Он уже обсудил этот момент с главным тренером сборной Валерием Карпиным.

Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Всё это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело, — сказал футболист.

Дзюба признался, что он сейчас понемногу входит в прежнею форму, однако этого пока недостаточно, чтобы помогать национальной команде. Нападающий «Зенита» пожелал удачи всем футболистам в предстоящих матчах и выразил надежду отобраться на игры сборной в ноябре.

В октябре России предстоит сыграть со сборными Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).

Также сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил дубль в матче против «Рубина». Игра проходит в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первые голы футболиста в нынешнем сезоне.