Список Карпина: кто сыграет за сборную России в важнейших матчах в октябре

Валерий Карпин огласил окончательный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Словакии и Словении. Как всегда присутствуют неожиданные решения, особняком среди которых стоит возвращение в команду Дениса Глушакова. Рассказываем подробнее о выборе главного тренера.

Количество и качество

В окончательном составе сборной России на прошлом сборе было 29 человек, но двое – Станислав Магкеев и Дмитрий Чистяков – «отвалились» ещё до первого матча из-за травм. На этот раз Карпин решил сократить количество футболистов до 26. Отказалась команда и от присутствия на сборе пяти вратарей, теперь их четверо. Список стражей ворот покинул Сергей Песьяков, пропускающий в РПЛ голы с 40 метров, а Александра Максименко заменил Матвей Сафонов.

На нескольких футболистов с прошлого сбора Карпин не мог рассчитывать ни при каких обстоятельствах. Марио Фернандес в возрасте 31 года решил, что слишком стар для игры на два фронта и помахал рукой национальной команде, а Роман Зобнин получил травму.

То же самое произошло с Денисом Черышевым, который нынешний сезон начал в качестве твёрдого игрока основного состава «Валенсии». С ним команда набрала 10 очков в четырёх матчах и шла в лидерах чемпионата Испании, однако россиянин в сотый раз травмировался. После этого события «Валенсия» зацепила в трех турах лишь одно очко и скатилась на седьмое место. У Черышева же диагностировано растяжение связок колена. Он может не успеть набрать форму и к ноябрьским матчам сборной.

Возвращенцы

Матвей Сафонов Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой любопытной персоной в нынешнем списке является Денис Глушаков, которому в январе исполнится 35 лет. Последний раз полузащитник вызывался в сборную 3,5 года назад на контрольный матч с Бразилией. После этого хавбек невнятно провел концовку сезона в «Спартаке» и проехал мимо триумфального чемпионата мира-2018. Больше Станислав Черчесов к его кандидатуре не возвращался.

Из «Спартака» Глушаков транзитом через «Ахмат» отправился в «Химки». Казалось, его карьера плавно катится к завершению, но в нынешнем сезоне футболист снова заставил говорить о себе болельщиков и специалистов в восторженном тоне. В девяти турах полузащитник забил феноменальные для своего амплуа шесть мячей, при этом поразил высоким качеством игры и большим объемом работы. В конце августа Глушаков заявил о желании вернутся в сборную, и это очень быстро случилось.

Вряд ли хавбек будет основным футболистом в ближайших матчах, однако, своей игрой Глушаков приглашение в сборную точно заслужил. Как минимум, хавбек может стать лидером раздевалки, в ведь в его активе больше полусотни матчей в футболке национальной сборной.

За прогресс в игре в сборную вернулся и Матвей Сафонов, заканчивавший Евро-2020 в статусе основного вратаря. Тренер голкиперов сборной Виталий Кафанов отмечал неудачное начало сезона в исполнении вратаря «Краснодара», однако в последних матчах Сафонов действовал очень надежно. Теперь у тренерского штаба команда появилась приятная головная боль относительно выбора номера 1. С одной стороны уверенно отыгравший на ноль три матча сборной в сентябре Гилерме, с другой – молодой, прогрессирующий и находящийся в хорошей форме Сафонов.

Не самым очевидным видится возвращение в команду Федора Кудряшова. Карпин не раз говорил, что делает выбор на основе выступления игроков за клуб, однако зовёт в сборную защитника, который в нынешнем сезоне четыре раза попал в заявку «Антальяспора» на матчи чемпионата Турции и сыграл лишь в одном из них. Неужели 90 минут против «Фатиха Карагюмрюка» так впечатлили главного тренера сборной России? Кажется, приглашение Кудряшова продиктовано иключительно желанием добавить в коллектив опытного футболиста.

Свежая кровь

Гамид Агаларов ufafc/vk.com

В команде нашлось место и дебютанту. Шанс проявить себя в сборной получил форвард «Уфы» Гамид Агаларов. 21-летний нападающий разорвал РПЛ на старте сезона, забив восемь мячей в девяти играх, и возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. При этом игрок проделывает сумасшедший объём работы, бесконечно вступая в единоборства и наматывая километры, открываясь под передачи.

Помешать Агаларову оказаться в окончательном списке могли Константин Тюкавин и Артём Дзюба, но форвард «Динамо» больше ни разу не забил в РПЛ после сентябрьских матчей сборной. В итоге молодой нападающий стал терять место в составе и последние два тура начинал на скамейке запасных.

Дзюба, же, напротив, набрал сумасшедшую форму, начал пачками забивать и отдавать, однако по его собственной версии, в оптимальном состоянии он не находится. Именно поэтому игрок отказался приезжать в национальную команду. Видимо Артём ждёт отрезка, когда начнет делать хет-трики и покеры в каждом матче.