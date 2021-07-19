«Не говорю, что в России плохо»: Черышев объяснил желание жить в Испании

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, где хочет жить после завершения спортивной карьеры. Его слова передаёт «Чемпионат».

Планирую жить в Испании. Всё-таки я тут вырос. Я не говорю, что в России плохо — я там никогда не жил, — сказал Черышев.

Сам игрок надеется, что закончит игровую практику ещё не скоро. Но в любом случае Россию в качестве основного места жительства он не рассматривает.

Черышев выступал в составе сборной России на прошедшем чемпионате Европы — 2020. Национальная команда не смогла выйти из группы B, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственным коллективом, который россиянам удалось обыграть, стала Финляндия (1:0). Черышев в матчах не отличился забитыми мячами.

Спустя некоторое время после вылета из квартета Российский футбольный союз объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.