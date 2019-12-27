https://static.news.ru/photo/da13f648-28af-11ea-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Эден Азар Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Glopbal Look Press

Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал причину отказа нападающего Эдена Азара от перехода в мюнхенскую «Баварию» летом 2019 года.

Он решил: я не перейду туда, потому что мой брат Торган играет в Германии и это превратится в «Эден Азар и его брат». Он говорил, что его брат может быть известным как Торган Азар, а не как брат Эдена Азара, — цитирует Грина The Athletic.

Эден Азар летом нынешнего года перешёл из английского «Челси» в мадридский «Реал», за который успел провести восемь матчей и забить один гол.

Ранее аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Месси набрал 299 баллов в голосовании, в котором приняли участие футбольные эксперты из 90 стран. На второй строчке оказался бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (85), на третьем месте — бельгийский полузащитник Эден Азар («Челси»/«Реал», 55), писал NEWS.ru.