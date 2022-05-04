Андрей Тихонов о решении УЕФА: иллюзий не было, нас закрывают по полной Андрей Тихонов о решении УЕФА: иллюзий не было, нас закрывают по полной

Андрей Тихонов / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов в беседе с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Он считает, что в этом шаге нет ничего спортивного, и российский футбол от этого сильно пострадает.

Это было ожидаемо, посмотрите на обстановку в мире и вокруг нашей страны в частности. У меня не было никаких иллюзий. Нас закрывают по полной программе. Это ничего кроме злости не вызывает. Тут нет никакой справедливости, нет никакого спорта — чистая политика, а у меня нет никакого желания говорить о политике. Спорт должен быть вне её, но к сожалению, этот принцип давно не соблюдается, — сказал Тихонов.

Легенда «Спартака» предрёк российскому футболу большие трудности в связи с санкциями со стороны УЕФА.

Если говорить о перспективах нашего футбола, то нам будет сложно. Футбол от этого пострадает и уже страдает. У нас нет другого выхода, кроме как стараться развиваться дальше. Если даже все легионеры уедут, нам надо продолжать играть в футбол и стараться становиться лучше. У нас есть хорошие тренеры, есть молодёжь, надо давать ей шансы. А как долго это отстранение продлится — я не знаю. Я — не политик и совсем не хочу о ней говорить, — добавил Тихонов.

О решении УЕФА стало известно в понедельник, 2 мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация на территории Украины. Помимо этого, организация назвала заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028 и ЧЕ-2032 «неправомочной».

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.