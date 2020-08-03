Аксёнов поздравил ФК «Евпатория» с победой в премьер-лиге КФС

https://static.news.ru/photo/4f8b9468-d589-11ea-8973-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил ФК «Евпатория» с завоеванием титула чемпиона премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) сезона-2019/20. Он отметил растущее мастерство игроков и выразил готовность оказывать футболу «всю необходимую поддержку».

Поздравляю игроков и наставников футбольного клуба «Евпатория» с досрочной победой в чемпионате Крыма! Победа за пять туров до окончания чемпионата — это впечатляющий успех, который стал результатом напряжённого труда тренеров и спортсменов, — цитирует пресс-служба КФС Аксёнова.

Он подчеркнул, что крымские команды радуют любителей футбола «яркой и зрелищной игрой». Также Аксёнов отметил, что в воспитании «молодых футбольных талантов» есть большая заслуга Крымского футбольного союза.

Как писал NEWS.ru, команды Российской премьер-лиги одобрили внесение дополнений в регламент РПЛ, согласно которым матчи чемпионата России больше не будут переноситься из-за выявленного у игроков, тренеров и персонала коронавируса. Изменения будут действовать с сезона-2020/21. Решение клубов рассмотрит бюро исполкома Российского футбольного союза.

Коронавирусная инфекция так или иначе повлияла на результаты целого ряда матчей завершившегося сезона РПЛ. Так, «Ростову» пришлось сыграть с «Сочи» юношеским составом. Сами сочинцы получили два технических поражения в последних турах. Аналогичная санкция была применена к «Оренбургу» в 25-м туре.