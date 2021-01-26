Агент Данило рассказал о переговорах с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/8d464d10-5fcd-11eb-b1f4-fa163e074e61_660.jpg Данило Барбоза Фото: Norbert Scanella/www.imago-images.de/Global Look Press

Агент полузащитника «Ниццы» Данило Федерико Пасторелло рассказал о ходе переговоров с московским футбольным клубом ЦСКА. Так, предметом обсуждения стал переход бразильского игрока.

Некоторое время назад ряд СМИ информировал, что клубы достигли договорённости в вопросе перехода 24-летнего футболиста на правах аренды с возможностью выкупа. Общая сумма сделки — €10 млн.

Всё решится в ближайшие два дня. Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА, — отметил Пасторелло, слова которого приводит Metaratings.ru.

Известно, что «Ницца» приобрела Данило у «Браги» летом 2018 года. Сумма сделки составила €10 млн. Футболист отыграл за французскую команду 49 матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».