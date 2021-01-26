Агент Данило рассказал о переговорах с ЦСКА

Агент полузащитника «Ниццы» Данило Федерико Пасторелло рассказал о ходе переговоров с московским футбольным клубом ЦСКА. Так, предметом обсуждения стал переход бразильского игрока.
Некоторое время назад ряд СМИ информировал, что клубы достигли договорённости в вопросе перехода 24-летнего футболиста на правах аренды с возможностью выкупа. Общая сумма сделки — €10 млн.
Всё решится в ближайшие два дня. Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА, — отметил Пасторелло, слова которого приводит Metaratings.ru.
Известно, что «Ницца» приобрела Данило у «Браги» летом 2018 года. Сумма сделки составила €10 млн. Футболист отыграл за французскую команду 49 матчей.
Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.
В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».