Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Повышение зарплат президента, председателя правительства и глав силовых ведомств было запланировано заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Плановая индексация, — пояснил представитель Кремля РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин на 4,3% увеличил зарплату президенту и председателю правительства. В таком же соотношении увеличилось денежное довольствие руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, СК и Генпрокуратуры.

Правительству поручено обеспечить финансирование этих расходов.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях