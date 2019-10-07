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Глава РФ Владимир Путин увеличил на 4,3% зарплату президенту страны и председателю правительства. На этот же показатель политик проиндексировал денежное довольствие руководителям Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры и СК РФ.

Соответствующие указы подписал президент России. Документы вступили в силу 1 октября 2019 года, говорится на официальном портале правовой информации. Ранее News.ru сообщал, что эксперты проанализировали рынок труда Москвы по итогам...