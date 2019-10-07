https://static.news.ru/photo/fafcddc4-e913-11e9-8497-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/News.ru
Повышение зарплат президента, председателя правительства и глав силовых ведомств было запланировано заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Плановая индексация, — пояснил представитель Кремля РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин на 4,3% увеличил зарплату президенту и председателю правительства. В таком же соотношении увеличилось денежное довольствие руководителей Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, СК и Генпрокуратуры.
Правительству поручено обеспечить финансирование этих расходов.