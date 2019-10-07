Глава РФ Владимир Путин увеличил на 4,3% зарплату президенту страны и председателю правительства. На этот же показатель политик проиндексировал денежное довольствие руководителям Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры и СК РФ.
Соответствующие указы подписал президент России. Документы вступили в силу 1 октября 2019 года, говорится на
Ранее News.ru сообщал, что эксперты проанализировали рынок труда Москвы по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата жителей столицы составила 58 700 рублей, увеличившись на 15%.
Самой высокооплачиваемой сферой в Москве оказалось строительство — 78 100 рублей в месяц. Следом идут транспорт и логистика (62 900 рублей). Замыкает тройку лидеров «домашний персонал» — 61 400 рублей.
Как показало исследование портала «Авито Работа», по итогам III квартала 2019 года среднемесячная заработная плата россиян составила 38 285 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в строительной сфере, фитнес-центрах и салонах красоты, а также в автомобильном бизнесе.
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