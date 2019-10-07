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QIWI и Ассоциация ФинТех направили в Центробанк предложение снять запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Речь идёт о пользователях «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем — для того чтобы пополнить кошелёк, им нужно будет проходить процедуру идентификации.

В направленном в ЦБ документе предлагается разрешить физическим лицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает пяти тысяч рублей....