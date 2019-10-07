https://static.news.ru/photo/5be52c04-e8f6-11e9-9898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты проанализировали рынок труда Москвы по итогам III квартала 2019 года. Среднемесячная зарплата жителей столицы составила 58 700 рублей, увеличившись на 15%.

Самой высокооплачиваемой сферой в Москве оказалось строительство — 78 100 рублей в месяц. Следом идут транспорт и логистика (62 900 рублей). Замыкает тройку лидеров «домашний персонал» — 61 400 рублей.

По уровню зарплат среди 23 крупнейших городов России лидируют Москва и Санкт-Петербург. Жители Северной столицы в среднем получают 48500 рублей. Наиболее привлекательные зарплатные предложения также появляются на Урале, Кубани и в Сибири, сообщает «Авито».

Ранее News.ru писал, что как показало исследование портала «Авито Работа», по итогам III квартала 2019 года среднемесячная заработная плата россиян составила 38 285 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в строительной сфере, фитнес-центрах и салонах красоты, а также в автомобильном бизнесе.