https://static.news.ru/photo/0db78d7e-e8b5-11e9-a884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как показало исследование портала «Авито Работа», по итогам III квартала 2019 года среднемесячная заработная плата россиян составила 38 285 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в строительной сфере, фитнес-центрах и салонах красоты, а также в автомобильном бизнесе.

Эксперты выяснили, что меньше всего зарабатывают работники сферы образования и науки (26,9 тысячи), а также бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей). По уровню зарплат традиционно лидируют Москва и Петербург, отмечает РИА Новости .

В третьем квартале этого года работодатели чаще всего искали работников в сферах продаж, производства и строительства.

Как ранее писал News.ru, рассчитав соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора эксперты выяснили, что больше всего купить на свою зарплату могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — жители юга России.