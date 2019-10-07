Как показало исследование портала «Авито Работа», по итогам III квартала 2019 года среднемесячная заработная плата россиян составила 38 285 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в строительной сфере, фитнес-центрах и салонах красоты, а также в автомобильном бизнесе.
Эксперты выяснили, что меньше всего зарабатывают работники сферы образования и науки (26,9 тысячи), а также бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей). По уровню зарплат традиционно лидируют Москва и Петербург, отмечает
В третьем квартале этого года работодатели чаще всего искали работников в сферах продаж, производства и строительства.
Как ранее писал News.ru, рассчитав соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора эксперты выяснили, что больше всего купить на свою зарплату могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — жители юга России.
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