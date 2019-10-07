https://static.news.ru/photo/54bb7798-e889-11e9-9039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили рейтинг городов по уровню зарплат.

В результате исследования выяснилось, что больше всего купить на свою зарплату могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — жители юга России. Средние зарплаты были рассчитаны на основе данных Росстата за первые шесть месяцев 2019 года. Стандартный потребительский набор включает 112 товаров и услуг. Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС.

Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на городские цены была зафиксирована в Москве. На среднюю зарплату в столице можно купить 3,83 набора товаров и услуг. На втором месте — Южно-Сахалинск, где соотношение составляет 3,8.

Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске — 90,6 тысячи, уточняет РИА Новости .

Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города на севере: Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Последние места в рейтинге занимают южные города. Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора в городе Шахты в Ростовской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что зарплата учителей в столичных школах увеличилась за последние несколько лет втрое и составила более 110 тысяч рублей, сообщал News.ru.