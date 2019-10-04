Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в попытке «создать шум» в соцсетях из-за знакомого, травмированного на Кипре. Она рассказала, какую работу проделали по этому вопросу российские дипломаты, и предложила Ройзману помогать лучше приюту для бездомных животных в Донецке, приведя в пример себя.

Дипломат прокомментировала пост Ройзмана в соцсетях, где он описывает историю туриста Алексея Романцова, который сломал позвоночник на Кипре, страховая компания отказалась оплачивать ему лечение, а в консульстве заявили, что возможности...