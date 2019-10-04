Заработная плата учителей в школах Москвы увеличилась за последние несколько лет втрое и составила более 110 тысяч рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, работу педагогов очень важно стимулировать достойной зарплатой.
Таким образом складывается более весомая, достойная заработная плата: сегодня она перевалила за 110 тысяч рублей. Это неплохая заработная плата, это в три раза больше, чем было несколько лет тому назад, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Как ранее писал News.ru, сотрудники сервиса «Авито Работа» провели исследовательский опрос, в ходе которого выяснилось, в каких регионах России живут учителя с самыми высокими зарплатами.
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