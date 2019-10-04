Сотрудники сервиса «Авито Работа» провели исследовательский опрос, в ходе которого выяснилось, в каких регионах России живут учителя с самыми высокими зарплатами.
Лидером в этом отношении оказалась Москва. В столице средняя зарплата педагогов превышает 43 тысячи рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург. Там учителя получают в месяц примерно 32 тысячи.
И замыкает первую тройку Тюмень. Местные преподаватели в среднем имеют в месяц 30 тысяч рублей,
Самые низкие зарплаты учителей, как показал проведённый опрос, в Воронеже, Саратове и Челябинске. Там педагоги в среднем зарабатывают 17,8, 19,9 и 19,9 тысячи рублей в месяц соответственно.
Ранее в Росстате сообщили, что средняя зарплата в России по сравнению с показателями прошлого года выросла на 7,2% и составила 46 263 рубля. Первое место занял Центральный федеральный округ. Средний ежемесячный заработок там равен 58 898 рублям. При этом самая высокая зарплата была у москвичей — 91 451 рубль, сообщал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен