https://static.news.ru/photo/44d704fc-e6a2-11e9-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники сервиса «Авито Работа» провели исследовательский опрос, в ходе которого выяснилось, в каких регионах России живут учителя с самыми высокими зарплатами.

Лидером в этом отношении оказалась Москва. В столице средняя зарплата педагогов превышает 43 тысячи рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург. Там учителя получают в месяц примерно 32 тысячи.

И замыкает первую тройку Тюмень. Местные преподаватели в среднем имеют в месяц 30 тысяч рублей, передают «Известия».

Самые низкие зарплаты учителей, как показал проведённый опрос, в Воронеже, Саратове и Челябинске. Там педагоги в среднем зарабатывают 17,8, 19,9 и 19,9 тысячи рублей в месяц соответственно.

Ранее в Росстате сообщили, что средняя зарплата в России по сравнению с показателями прошлого года выросла на 7,2% и составила 46 263 рубля. Первое место занял Центральный федеральный округ. Средний ежемесячный заработок там равен 58 898 рублям. При этом самая высокая зарплата была у москвичей — 91 451 рубль, сообщал News.ru.